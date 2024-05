Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea cu migrația in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.

- Orașul-port Sevastopol din Crimeea ocupata a fost atacat pentru a treia noapte la rand, au informat autoritațile de ocupație. Zeci de drone aeriene și navale au vizat Sevastopolul și Balaklava, alt oras din apropiere, a susținut Mihail Razvojaiev, oficial instalat de rusi la Sevastopol. Resturile unei…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca trupele ruse din Ucraina iși „imbunatatesc pozitiile in toate directiile in fiecare zi” si ca ofensiva militara a Moscovei merge „potrivit planului”. Comentariile liderilor ruși vin la cateva momente dupa ce armata ucraineana susține ca a „impins…

- Rușii susțin ca au preluat controlul asupra a noua sate din Harkov, aflate langa granița cu Rusia. Ucrainenii spun ca au respins mai multe atacuri și ca lupta pentru a controla localitațile vizate de armata rusa, potrivit Sky News. Mai multe explozii au fost auzite, noaptea trecuta, in orașul Harkov,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 16 rachete și 31 de drone lansate de Ucraina asupra teritoriului rusesc in cursul nopții de duminica spre luni, inclusiv 12 rachete deasupra regiunii de frontiera lovite de Belgorod, scrie Reuters. Cinci case…

- Ucraina anunta ca a doborat 17 dintre cele 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni. Au fost bombardamente intene in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin este urmarit pentru crime de razboi si exista un tribunal la Haga care il asteapta, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen. Ea a facut aceste afirmații in discursul sustinut cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.