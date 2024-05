Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deschis un dosar penal impotriva presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si l-a trecut pe lista persoanelor date in urmarire, informeaza sambata agentia rusa de presa de stat TASS, citand Ministerul rus de Interne.Zelenski apare in baza de date a MAI rus. Informația indica faptul ca „Volodimir…

- In condițiile in care doua razboaie regionale, in Ucraina și Orientul Mijlociu, amenința pacea mondiala, americanii și europenii se grabesc sa ”blindeze” Balcanii pentru a preveni un nou focar de tulburari in Europa, informeaza Kathimerini .

- 'Rusia va lansa o ofensiva masiva. Europa va fi in pericol: Putin nu se va opri aici' – șeful diplomației UEȘeful diplomației UE, Josef Borrell, avertizeaza ca Rusia planuiește un atac masiv in Ucraina, iar Vladimir Putin este pregatit de o batalie majora.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Presedintele rus Vladimir Putin este urmarit pentru crime de razboi si exista un tribunal la Haga care il asteapta, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen. Ea a facut aceste afirmații in discursul sustinut cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European…

- UPDATE ORA 6:47Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri aliatilor sai decizii care sa grabeasca furnizarea de arme si munitii, insistand ca nu mai este timp de pierdut in fata armatei presedintelui rus Vladimir Putin. ”Nu avem timp si nici alternative. Ne confruntam cu un asasin.…

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…