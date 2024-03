Cu doar cateva zile inainte de alegerile prezidențiale din Rusia, președintele Putin a lansat un nou avertisment menit sa ajunga la urechile Occidentului. Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear și ca, daca SUA ar trimite trupe in Ucraina, acest lucru ar fi […] The post Putin avertizeaza Occidentul: Rusia e pregatita pentru un razboi nuclear! first appeared on Ziarul National .