Agrometeorologii spun că seceta pedologică încă se menține In ciuda ploilor destul de consistente cazute in ultima perioada, seceta pedologica se menține. Cantitațile de apa din precipitații nu au fost suficiente ca sa acopere deficitul din sol, spun meteorologii. Rezerva de apa din sol in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute pe suprafete extinse din […] The post Agrometeorologii spun ca seceta pedologica inca se menține appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In ciuda ploilor care au cazut in ultima perioada, specialiștii nu au vești foarte bune pentru agricultori. Daca porumbul va beneficia de umiditate, in schimb culturile de grau sunt, in continuare, afectate de seceta pedologica, spun specialiștii ANM. Seceta pedologica moderata si izolat puternica se…

- Seceta pedologica moderata si izolat puternica se va semnala in cultura graului de toamna pe suprafete extinse din majoritatea țarii, acest lucru urmand sa afecteze grav culturile de grau.

- Cu toate ploile din ultimele zile, seceta se menține. Chiar daca din „extrema” devine „moderata” sau „puternica”, nu dispare. Cel mai mult sufera culturile de toamna – paioasele și rapița, spune ANM Seceta pedologica moderata si puternica se inregistreaza in cultura graului de toamna pe suprafete extinse…

- Pana pe data de 5 mai, vremea va fi destul de capricioasa. Temperaturile vor fi mai scazute decat cele specifice perioadei a nivelul intregii țari. In regiunile intracarpatice va fi ceva mai frig decat in restul zonelor, insa nu este vorba despre temperaturi prea scazute. In mare parte a țarii, temperaturile…

- Cultura graului de toamna este afectata de seceta pedologica moderata si puternica in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia Cultura graului de toamna este afectata de seceta pedologica moderata si puternica in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia, precum si local in estul si sudul Transilvaniei,…

- Datele recente furnizate de Serviciul Agrometeorologie al Administratiei Nationale de Meteorologie ANM arata ca, la data de 19 Aprilie 2024, situatia umiditatii solului in Romania este variabila, cu regiuni afectate de seceta pedologica moderata si puternica.Date oficiale de la ANM La data de 19 Aprilie…

