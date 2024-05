Stiri pe aceeasi tema

- Altadata deosebit de atractiva pentru investitorii straini datorita costurilor de producție reduse pe fondul forței de munca ieftine, industria textila se lupta, acum, sa supraviețuiasca pur și simplu. In ultimii ani, s-au inchis mai multe fabrici din Romania care lucrau pentru branduri de renume,…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai mari taxe pe munca din Uniunea Europeana, alimentand nemulțumiri și preocupari printre sindicate și experți fiscali. Blocul Național Sindical organizeaza un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a cere o comunicare mai transparenta…

- Se fac concedieri in masa! O banca din Europa va concedia peste 50% din personal. Dupa preluarea Credit Suisse, gigantul bancar elvețian UBS va demara in acest an un program de concedieri in cinci etape. Decizia face parte dintr-un plan de restructurare prin care se spera a se face o reducere a costurilor…

- Un salariu mai mare este principalul obiectiv al celor care planuiesc sa iși schimbe jobul in perioada urmatoare, aparand in 78,2% dintre raspunsuri, potrivit unui sondaj realizat de platforma de locuri de munca eJobs. Urmatorul cel mai important lucru pentru ei, in perspectiva unei noi angajari, este…

- ”Blocul National Sindical, prin Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania, raporteaza primele presiuni care se fac asupra lucratorilor postali, membri de sindicat ai SLPR, care isi doresc sa intre in greva”, sustin sindicalistii, prezentand imagini despre care afirma ca au fost filmate in aceasta…

- Cu apropierea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, se contureaza perspective complexe in ceea ce privește forța de munca asiatica prezenta in țara. Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, a atras atenția asupra unui posibil exod masiv al acestei categorii de lucratori catre statele occidentale,…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru funcția de primar al Capitalei, a facut o apariție neobișnuita luni seara la Romania TV. Edilul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat imbracat ca un muncitor, purtand o vesta reflectorizanta și o casca…

- Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca Romania a inregistrat, in anul 2023, cifre record, atat in privința numarului de angajați, cat și a contractelor de munca active. Acesta a aratat ca in Romania erau la finele anului trecut 5,7 milioane de angajați și 6,8 milioane de contracte de…