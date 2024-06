Prețul polițelor RCA, plafonat pana in 30 septembrie 2024 – proiectul se afla in dezbatere publica Prețul polițelor RCA, plafonat pana in 30 septembrie 2024 – proiectul se afla in dezbatere publica Ministerul Finanțelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza soluția temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de […] Prețul polițelor RCA, plafonat pana in 30 septembrie 2024 – proiectul se afla in dezbatere publica