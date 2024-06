Ucrainenii sunt mai bine tratați decât alte persoane strămutate de război Ucrainenii care și-au parasit casele pentru a scapa de invazia Rusiei au primit un tratament mai bun decat cei stramutați din cauza altor razboaie și situații de urgența in curs de desfașurare, a declarat joi cel mai important grup pentru drepturile omului din Europa, facand apel la statele membre sa ii sprijine pe toți in […] The post Ucrainenii sunt mai bine tratați decat alte persoane stramutate de razboi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

