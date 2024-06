Salvare inedita de catre jandarmi pe lac in statiunea Neptun, judetul Constanta (FOTO) Ieri un cetatean din Neptun a semnalat prin apel la numarul unic de urgenta 112 faptul ca pe lacul din statiune este o lebada cu probleme. Jandarmii constanteni s au deplasat la fata locului si au constatat faptul ca lebada se agatase intr un cirlig de pescuit iar nylonul atasat de carlig i se infasurase in jurul gatului si al corpului, imobilizandu i o aripa si unul dintre picioare.Cu ajutorul unui mincioc de pescuit jandarmii au reusit sa captureze lebada iar apoi i au desfacut carligul si nyl ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

