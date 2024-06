Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dona Ucrainei un sistem PATRIOT, in urma deciziei de joi a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), se arata intr-un comunicat de presa al Administrației Prezidențiale. „Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situației de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante…

- Tudose (PSD) face un anunț care il va enerva la culme pe Vladimir Putin: 'E o decizie strategica care va fi luata!'Fostul premier Mihai Tudose afirma ca, in opinia sa, „sunt argumente” pentru ca Romania sa ofere Ucrainei sistemul sau antiaerian Patriot, el aratand ca, in orice caz, o astfel de decizie…