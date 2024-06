Știri Constanta: Droguri in zona unui hypermarket din Medgidia! (FOTO)

Ieri, 19.06.2024, in jurul orei 23:30, in timp ce se aflau intr o misiune de patrulare de rutina in zona unui hypermarket din localitatea Medgidia, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat doi tineri, cu varste de 19, respectiv… [citeste mai departe]