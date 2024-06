Stiri pe aceeasi tema

- BOCȘA – Lucrarile de renovare energetica a Centrului Școlar de educație Incluziva au fost scoase la licitație! Consiliul Județean Caraș-Severin a publicat, ieri, pe SEAP, anunțul privind achiziția execuției lucrarilor de „Renovare energetica a Centrului Școlar de Educație Incluziva Christiana Bocșa“,…

- Hubert Thuma anunța ca incepe lucrarile la rețeaua de apa și canalizare in Snagov. Este cel mai important proiect de pe lista, care a meritat așteptarea, fiind tot mai aproape de sfarșit. Considera ca, in urma finalizarii lui, va reuși sa sporeasca bunastarea locuitorilor. Hubert Thuma, proiecte importante…

- Calin Dobra a comentat „transferul” lui Alin Nica de la liberali in opozitie, dar si ce proiecte ale Consiliului Judetean Timis, in fruntea caruia s-a aflat intre 2017 si 2020, regreta ca nu s-au finalizat cu succes in timpul noii administratii. „Asta nu este strategie politica. In luna mai fac 24 de…

- Tema principala a lansarii candidaturii lui Alin Nica pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean Timiș a fost lupta cu „monstrul lui Frankestein” rezultat din unirea dintre PSD și PNL. „Ma bucur ca am alaturi colegi cu studii superioare, cu experiența profesionala, unii și cu o experiența…

- Primaria Chișinau anunța ca continua lucrarile de reparație și modernizare a celui mai mare amfiteatru in aer liber din republica. Astfel, primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca un pavilion expozițional de agrement, unde vor fi crescuți fluturi va fi amenajat in zona.

- Zilele trecute, o companie multinaționala din industria automotive care avea deja birouri la Timișoara a deschis in oraș, pe strada Republicii, nr. 21, și o locație de testare. Cea mai moderna pe care o are la nivel mondial. Cu aceasta ocazie, au fost invitați – și au și luat cuvantul – și Dominic Fritz,…

- In ultimii 4 ani am mobilizat fonduri europene pentru realizarea a peste 27 de proiecte majore pentru dezvoltarea județului Mureș. O parte din acești bani au fost cheltuiți pentru modernizarea rețelei de drumuri.In perioada 2020-2024 peste 150 km de drumuri din județ au fost reasfaltate. Am reabilitat…

- Demiterea președintelului Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, de la conducerea organizației PNL din acest județ a tulburat rau apele politice, dar deja cel demis este aproape transferat la alt partid. Trocul politic facut de PNL cu PSD prin care PSD sa numeasca candidatul la șefia Consiliului Județean…