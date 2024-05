Stiri pe aceeasi tema

- Amanare de pronuntare, la Curtea de Apel Constanta, in apelul dosarului in care un politist din cadrul Brigazii Autostrazi este acuzat ca ar fi dezvaluit unui apropiat unde sunt radarele pe Autostrada A2, Bucuresti ndash; Constanta Judecatorii se vor pronunta in prezenta cauza la inceputul lunii iunie…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta s a inregistrat dosarul cu nr. unic nr. format vechi 387 36 2023 a1 .Magistratii sectiei de contencios administrativ si fiscal sunt chemati sa judece suspendarea executarii unui act administrativ nr. 3 17.05.2023 si hotararea nr. 33 06.06.2023 prin care mai multi parlamentari…

- Centrul Cultural Municipal “George Coșbuc” Bistrița se judeca cu Curtea de Conturi, dupa ce, in urma unui control efectuat in 2022 auditorii Curții au depistat un prejudiciu de peste 11.000 lei, bani pe care instituția condusa de Gavrila Țarmure i-a platit din bugetul propriu unor artiști din București,…

- Un barbat care a produs un accident soldat cu decesul a patru cetateni spanioli, parintii si doua fiice, in decembrie 2022 in judetul Sibiu, a fost condamnat marti de Curtea de Apel Alba Iulia la 10 ani inchisoare, la jumatate fata de primul verdict. Instanta a schimbat incadrarea juridica data faptei…

- Potrivit unei informari a Curtii de Apel Ploiesti privind activitatea desfasurata in cursul anului trecut, institutia- ca instanta de fond- s-a situat pe locul sase intr-un clasament al curtilor de apel in functie de volumul de activitate al acestora, „fiind devansata in ordine descrescatoare a volumelor…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a fost marti la Palatul Victoria pentru a-i prezenta premierului Marcel Ciolacu situatia de la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu din Capitala, unde un copil ar fi fost fost violat de doua ori, in toaleta. Potrivit unor surse guvernamentale, in urma ședinței s-a…

- LUPTA…Dupa aproximativ jumatate de an petrecut in arest preventiv, Dumitru Buzatu inca mai asteapta o decizie favorabila. Saptamana trecuta, judecatorii Tribunalului Vaslui au admis propunerea procurorilor de prelungire a masurii arestului preventiv. Astazi, Curtea de Apel Iasi va decide asupra libertatii…