Piedone împarte apa caldă a lui Nicușor: Apă caldă la borcan! Cristian Popescu Piedone, candidatul la funcția de primar al Capitalei, a lansat o campanie neobișnuita impotriva actualului primar, Nicușor Dan, distribuind personal apa calda promisa de acesta in mod inedit – in borcane. Intr-un gest de protest și in incercarea de a sublinia ceea ce el considera a fi promisiuni nerealizate ale primarului in exercițiu, Piedone a mers pe strazile Capitalei, distribuind borcane cu apa calda care nu se afla pe multe dintre rețelele termice ale capitalei. Prin aceasta acțiune neobișnuita, Piedone a transmis un mesaj clar catre bucureșteni, subliniind ca este pregatit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- , furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1100 de blocuri din Sectorul 4. Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca in urma avariei sunt afectate aproximativ 1.100 de blocuri, insa punctele termice care alimenteaza imobilele din zona…

- , furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1100 de blocuri din Sectorul 4. Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca in urma avariei sunt afectate aproximativ 1.100 de blocuri, insa punctele termice care alimenteaza imobilele din zona…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, luni, ca, din cauza unei avarii produse la Magistrala Berceni, furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1100 de blocuri din Sectorul 4.Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de…

- Sute de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda. Termoenergetica a facut un anunț important. Situația este ingrijoratoare și asta pentru ca bucureștenii se confrunta des cu astfel de probleme. Iata ce a transmis Termoenergetica cu privire la aceasta avarie!

- S-a produs o noua avarie in Capitala, motiv pentru care, pana la remedierea problemei, locuitorii a peste 300 de blocuri nu vor avea apa calda și incalzire in apartamente. S-a anunțat cand se estimeaza ca va fi reluata furnizarea agentului termic in majoritatea acestor blocuri – in cel mai bun caz joi…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni ca, dupa un an de blocaje, CNSC a dat castig de cauza Primariei Capitalei in procedura de achizitie a studiului de fezabilitate pentru Sistemului de Semaforizare Inteligenta din Capitala (BTMS), iar contractul va fi semnat in perioada urmatoare. El precizeaza…

- Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024,…