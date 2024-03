Cristian Popescu Piedone are deplina incredere in fiul sau și este convins ca acesta va reuși sa caștige alegerile pentru Primaria Sectorului 5. Actualul edil de la Sectorul 5 spune ca nu l-ar fi aruncat in lupta pe Vlad Popescu fara sa știe ”ce poate”. ”S-a speculat ca familia Piedone… In viața, copiii iși urmeaza parinții, ce vad in casa. Vlad a crescut in administrația locala cu bune cu rele, cu absența mea de acasa și asta i-a placut, asta ii place. Nu las moștenire. Pana la urma, nu este nici hotararea mea și nici a lui. Este hotararea electoratului. Ei vor decide daca Vlad va duce steagul…