- Cristian Popescu Piedone a anunțat deja care sunt candidații cu care va intra in cursa la Primaria Capitalei. Piedone e decis sa ținteasca fotoliul de edil al Capitalei, iar o susținere din partea PSD și PNL nu ii este deloc dezagreabila. Ramane insa de vazut cum vor juca cele doua partide acest meci…

- Nicușor Dan a anunțat vineri seara, la Digi24, ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. Primarul Capitalei a vorbit despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat. El a spus ca deși…

- Cristian Popescu Piedone, numele clasat pe locul 1 in sondajele cu intențiile de vot pentru Primaria Capitalei, si-a reafirmat intenția de a candida la alegerile din 9 iunie, intr-un interviu la Antena 3 CNN. Cristian Popescu Piedone(PPUSL) ar obține un scor de 40,4% pentru funcția de primar general…

- Nicolae Ciuca a subliniat ca dupa obținerea rezultatelor, va avea loc o analiza in cadrul coaliției și se va lua o decizie cu privire la candidatul care va fi susținut pentru funcția de primar al Bucureștiului. „Nu am reusit sa nominalizam un candidat sau altul pentru ca am agreat impreuna sa sondam…

- Candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca a trimis liderului PSD, Marcel Ciolacu si presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare privind o alianta cu PUSL pentru Bucuresti. „Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal,…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat duminica seara ca le-a cerut partidelor din coaliție sa formeze o alianța din care sa faca parte și PUSL, pentru Primaria București, transmite Agerpres.„Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal, a trimis domului presedinte Ciuca si…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Primaria Municipiului București a fost sancționata contravențional de catre polițiștii locali ai Sectorului 4. In urma unor controale desfașurate in perioada rece a anului, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 4 au sancționat cu amenda Primaria Municipiului București (PMB),…