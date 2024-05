Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Spaniei și Institutul Cervantes din București vor celebra pe 23 aprilie 2024 Ziua internaționala a limbii spaniole și Ziua internaționala a carții, cu lectura unor fragmente din volumul Infinitul intr-o trestie, de Irene Vallejo, citite de Ambasa

- Astazi, ultima zi a celei de-a VI-a editii a Masterclass-ului de Chirurgie Robotica Toracica Uniportala (URATS), care a debutat luni, 15 aprilie, la Spitalul Memorial Baneasa. Amfitrion si co-protagonist, dr. Mugurel Bosinceanu, in tandem cu dr. Diego Gonzalez Rivas (Spania). Cititorii saptamanalului…

- Saptamana viitoare, marți, 16 aprilie, de la ora 19.00, are loc cel de-al doilea concert de chitara din seria de evenimente oreganizate de Institutul Cervantes din București și Asociația Kitarodia sub genericul ¡Viva la guitarra!.

- Oana Sivache , apropiata a președintelui USR București, Vlad Voiculescu, este acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit mita de la managerul Spitalului Coltea, Ioan-Bogdan Furtuna, constand in plata chiriei si a utilitatilor pentru un imobil din Bucuresti pe care aceasta l-ar fi ocupat impreuna cu familia."In…

- Ambasada Republicii Peru in Romania in colaborare cu Institutul Cervantes din București organizeaza, in perioada 20 martie – 17 aprilie 2024, o noua expoziție de fotografie despre Qhapaq Nan – Marele drum incaș.

- Incepand de luna aceasta pana in iunie, Institutul Cervantes din București și Asociația Kitarodia organizeaza, o data pe luna, la sediul Institutului Cervantes din București, o serie de concerte de chitara sub genericul ¡Viva la guitarra!.

- Un protest al simpatizanților AUR, are loc miercuri la centrul Romexpo din București, acolo unde are loc congresul Partidului Popularilor Europeni (PPE). La eveniment a aparut și George Simion cu o șapca pe care scrie Trump. Acesta a facut o serie de dezvaluiri și cu privire la negocierile cu Pro Romania.…

- Și in acest an, luna femeii este sarbatorita la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc in atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.