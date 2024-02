Fermierii italieni ameninta ca intra cu utilajele pe strazile Romei sau ca vor merge cu tractoarele la Festivalul Sanremo. La Bergamo, ei au intrat cu utilajele pe strazi si au afisat bannere cu mesaje precum – ”Ati vrut sclavi, ati gasit rebeli”, ”Lasati-i sa munceasca pe mama si pe tata!” sau ,,Faina din greieri sa o mancati voi”. Reuters remarca faptul ca, in timp ce in Franta sl Germania protestele s-au atenuat, s-au intensificat in Spania si Italia. Fermierii au organizat in mai multe state europene demonstratii pentru a-si exprima furia fata de preturile scazute ale produselor, cresterea…