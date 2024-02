Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii au organizat in mai multe state europene demonstratii pentru a-si exprima furia fata de preturile scazute ale produselor, cresterea costurilor, importurile ieftine si constrangerile impuse de eforturile Uniunii Europene de a lupta impotriva schimbarilor climatice, cerand interventia autoritatilor.…

- Fermierii italieni ameninta ca intra cu utilajele pe strazile Romei sau ca vor merge cu tractoarele la Festivalul Sanremo. La Bergamo, ei au intrat cu utilajele pe strazi si au afisat bannere cu mesaje precum: „Ati vrut sclavi, ati gasit rebeli”, „Lasati-i sa munceasca pe mama si pe tata!” sau ,,Faina…

- Fermierii spanioli solicita aceleași lucruri pe care le cer și cei din Franța, Germania, Polonia, Belgia, Olanda și anume, mai multa flexibilitate din partea Uniunii Europene, controale mai stricte asupra produselor importate din afara UE și mai mult ajutor din partea propriilor guverne. Citește și Bancnote…

- Fermierii au blocat autostrazi din Franța și Belgia, iar protestele s-au extins si in alte parti ale Europei. Agricultorii spanioli si italieni au anuntat ca se alatura miscarii de protest, care a lovit si Germania. Guvernul francez a scos blindatele pentru a proteja Parisul, relateaza Reuters.

- Fermierii din Franța și Lituania au inceput sa protesteze, urmand exemplul colegilor din alte tari. Capitala Vilnius a fost invadata de o mie de tractoare si drumurile din 85 de departamente franceze au fost blocate, conform Euronews citat de Rador Radio Romania.Protestele fermierilor s-au raspandit…

- Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, coninua, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege.

- Este cel mai mare protest din 1945 incoace, in Germania. Fermierii au blocat cu tractoarele autostrazile din intreaga țara. Masive proteste ale agricultorilor din Germania au inceput inca de la primele ore ale dimineții. In capitala Berlin, in Munchen, Mainz și alte mari orașe traficul a fost blocat…

