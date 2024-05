Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul spaniol a dezvaluit oficial noua versiune facelift pentru Formentor. Principalele noutați aduse de versiunea actualizata a SUV-ului de performanța constau intr-un design ușor revizuit, dotari noi la interior, dar și un motor nou de 333 de cai putere și o generație noua de motoare hibride…

- Constructorul sud-coreean va lansa anul viitor primul sau pick-up de dimensiuni mari din istorie. Lansarea va avea loc anul viitor, iar noul model va fi disponibil, pentru inceput, doar in Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelanda și in alte țari din Asia. Pana atunci, Kia a confirmat oficial numele noului…

- Noul Citroen C3, disponibil acum și in versiuni cu motoare termice, a ajuns și in Romania. Cu aceasta ocazie, constructorul francez a anunțat prețurile noului model pentru piața noastra. Noul Citroen C3 mai este disponibil și in versiunea electrica e-C3, care a fost lansata in toamna anului trecut.…

- Constructorul german a lansat o noua versiune entry-level pentru noua generație AMG GT. Mai exact, noua versiune este botezata AMG GT 43 Coupe, iar noutatea cea mai mare consta intr-un motor cu 4 cilindri. Acesta este un agregat de 2.0 litri turbo, de 421 de cai putere și 500 Nm. Motorul integreaza…

- In ciuda trendului de a trece la dezvoltarea motoarelor electrice, Toyota nu are de gand sa renunțe la motoarele termice prea curand. Constructorul japonez tocmai a anunțat ca a dezvoltat o noua tehnologie care ar urma sa duca la motoare termice mult mai prietenoase cu mediul din punctul de vedere al…

- A venit momentul sa facem cunoștința cu noua generație MG3. Noul model este disponibil, in premiera, pe tot Batranul Continent, dupa ce generația anterioara a fost vanduta doar in Marea Britanie. Noul MG3 aduce un design complet nou, precum și un propulsor care ofera performanțe inalte pentru segmentul…

- Constructorul francez a dezvaluit un clip oficial cu interiorul noii generații E-5008, un viitor SUV electric cu 7 locuri. Mai multe detalii despre noul model vor fi dezvaluite in martie, insa Peugeot ne ofera cateva informații despre interiorul noului model. Cea mai importanta dotare este reprezentata…

- Constructorul italian este pe cale sa lanseze un nou model de performanța. Pe pagina oficiala de Instagram a aparut un clip teaser cu acest model, ocazie cu care putem auzi și motorul acestuia. Din imaginea oficiala, in care mașina este acoperita, putem observa un eleron foarte mare. Asta ne duce cu…