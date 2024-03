Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator auto din Europa, ale carui marci includ Audi, VW si Lamborghini, se asteapta ca vanzarile sa creasca cu pana la 5% in 2024, dupa o crestere cu 15,5% anul trecut, la 322,3 miliarde de euro. Aceasta crestere sugereaza vanzari in 2024 de pana la 338 de miliarde de euro, mai mari…

- Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil…

- Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD. Versiunea de varf Mach-E GT va costa cu aproximativ 7.600 USD mai putin, respectiv 52.395 USD. Alte versiuni, inclusiv versiunea premium cu autonomie extinsa, vor avea…

- Vanzarile de masini complet electrice, sau vehicule electrice cu baterie (BEV), si hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie, fata de 660.000 in ianuarie 2023. Managerul de date al Rho Motion, Charles Lester, a declarat pentru Reuters ca vanzarile de vehicule electrice in Germania si Franta…

- Producatorul auto japonez asteapta ca vehiculul sa intre in productie intre sfarsitul lui 2025 si inceputul lui 2026, potrivit unui purtator de cuvant al acestuia. Proiectul face parte din planurile anuntate anterior de producatorul auto japonez de a investi 35 de miliarde de dolari in vehicule electrice…

- In septembrie, Luca de Meo, directul general atat al Grupului Renault, cat si al Ampere, a declarat ca IPO-ul ar putea ajunge la o valoare de pana la 10 miliarde de euro. Aceasta decizie vine in contextul in care cererea de vehicule electrice in Europa scade, iar producatorii auto din regiune se confrunta…

- In mai multe țari europene, modelele electrice Volkswagen ID au avut parte de o scadere a prețurilor din partea producatorului german. Decizia de a mai taia din prețurile modelelor vine in contextul in care subvențiile din partea guvernelor sunt acum ceva mai mici. In Franța, de exemplu, modelele Volkswagen…

- Dacia a cucerit Europa: vanzarile de autoturisme au explodatVanzarile de autoturisme Dacia in Europa au inregistrat, luna trecuta, o crestere de peste 7%, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit informatiilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile, au fost inmatriculate peste 47.000 de…