In cursa impotriva Tesla, producatorul auto chinez BYD iși dezvolta strategii peste hotare, inregistrand un succes imediat in vanzari, adesea la doar un an de la intrarea pe piața. Avand in vedere tensiunile politice in ceea ce privește exporturile chinezești de vehicule electrice catre SUA, compania din Shenzhen muta producția in regiuni percepute ca fiind […]