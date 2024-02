Boom-ul vehiculelor electrice rescrie ierarhia auto din Europa Piața auto europeana a atins un punct de reper semnificativ anul trecut, inregistrand cel mai mare numar de inmatriculari de vehicule noi de la pandemie, conform datelor publicate de Jato Dynamics , companie de analiza a pietei auto. Cererea puternica pentru vehiculele electrice și influența tot mai mare a noilor participanți la piața au determinat schimbari importante in peisajul auto al continentului, cu un total de 12.792.151 de autoturisme noi inmatriculate in Europa in 2023, cu 14% mai mult fața de anul precedent. Creșterea vanzarilor de masini electrice O mare parte din creșterea pieței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

