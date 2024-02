Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii investigheaza incidentul ce a avut loc recent la o stație de metrou din Capitala. Poliția Capitalei a anunțat ca face cercetari dupa accidentul produs marți seara la metrou, informeaza Mediafax. Ce s-a constatat din primele verificari Politia Capitalei – Brigada de Politie pentru Transportul…

- Doua trenuri de metrou s-au ciocnit usor, marti seara, in statia Timpuri Noi din Capitala, dupa ce o garnitura a intrat pe linia ocupata deja de cealalta. Metrorex a transmis ca nu sunt victime. ”Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la statia Timpuri Noi, pe care Metrorex deja l-a avizat la…

- Blocaj la metrou, dupa ce doua garnituri s-au ciocnit. Din primele informații, nu sunt victime sau pagube materiale. Stire in curs de actualizare The post Accident la metrou: Doua garnituri s-au ciocnit appeared first on Cotidianul RO .

- Clipe de panica la metrou dupa ce doua trenuri au fost aproape de coliziune. Metrotrex spune ca a fost vorba despre o eroare umana la dirijare și doua garnituri s-au tamponat ușor. Sute de oameni, printre care mulți copii și batrani, au ramas blocați in tunel.

- O ambulanța care transporta un pacient a fost implicata intr-un accident rutier, miercuri, in Capitala, conform Antena 3.Accidentul s-a petrecut pe Calea Moșilor, la intersecție cu strada Mihai Eminescu, dupa ce ambulanța s-a ciocnit cu un autoturism, pe linia de tramvai 21. Pacientul a fost…

- Incidentul de la metrou s-a produs joi seara, la ora 18:57 (10:57 GMT), o ora de varf, cand doua trenuri s-au ciocnit, a transmis televiziunea publica CCTV, relateaza Agerpres care citeaza agențiile AFP si Xinhua.„In total, 515 persoane au fost transportate la spital pentru examinare, iar 102 au prezentat…

- Un grav accident pe calea ferata a avut loc, duminica seara, in Italia. Doua trenuri, un Freccia Rossa și un tren regional, s-au ciocnit de-a lungul liniei de cale ferata Bologna-Rimini, in zona Faenza (Ravenna), intre Castelbolognese și Forli. Accidentul, soldat cu 17 raniti. Coliziunea, la mica viteza…

- O coliziune la viteza redusa intre doua trenuri s-a soldat cu 17 persoane ranite usor duminica seara in nord-estul Italiei, au facut cunoscut pompierii si compania feroviara italiana Trenitalia, transmite AFP. Accidentul s-a produs intre un tren de mare viteza Frecciarossa si un tren regional pe linia…