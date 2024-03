Accident la ieșirea din Bistrița, spre Sărățel: Două mașini s-au ciocnit, blocând circulația Un accident rutier s-a petrecut cu puțin timp in urma, la ieșirea din Bistrița, spre Sarațel. Doua mașini s-au ciocnit, blocand circulația in zona. Un chipaj de pompieri pentru asigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor și doua ambulanțe ( prim ajutor SMURD și SAJ Bistrita Nasaud) intervin lla fața locului. Accidentul S-a petrecut la a intersectia DN 17 cu DN15A. Nu este vorba de persoane incarcerate, transmite ISU BN. Vom reveni cu amanunte. IFoto @ SU BN The post Accident la ieșirea din Bistrița, spre Sarațel: Doua mașini s-au ciocnit, blocand circulația appeared first on Bistriteanul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IMPACT… Carosabilul umed și neatenția la volan au stat la baza unui accident rutier, petrecut astazi in zona Huși-Stanilești. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu vreo victima. Pompierii militari din cadrul Secției Huși s-au deplasat la fața locului cu echipamentul specific pentru deblocare,…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 19:50, pe strada Avram Iancu din comuna Floresti, unde doua autoturisme si o motocicleta s-au ciocnit. In urma impactului, unul dintre autoturisme a trecut cu rotile din fata peste motocicleta, ramanand suspendat cu rotile din spate peste aceasta. La fata locului…

- "La fata locului au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD timp B2, cu sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava", au precizat oficialii ISU.Accidentul a avut loc pe fondul precipitatiilor sub forma…

- "La fata locului au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD timp B2, cu sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava", au precizat oficialii ISU.Accidentul a avut loc pe fondul precipitatiilor sub forma…

- Trei mașini s-au ciocnit miercuri dimineața, 20 decembrie, pe DN 1 Sebeș-Turda, la ieșirea din Alba Iulia. In urma accidentului, șase persoane au fost ranite ușor, una fiind incarcerata, iar traficul a fost blocat complet.Accidentul a avut loc in jurul orei 06:20, in zona Oarda de Jos, potrivit ISU…

- In jurul orei 6,30 in aceasta dimineața a fost inregistrat un accident rutier la Dej. Este vorba despre o tamponare la intrarea in Dej dinspre Cluj-Napoca. Un al doilea accident rutier a avut loc la Cluj-Napoca pe strada Campina. Revenim cu detalii in scurt timp. UPDATE: Accidentul din Dej- patru mașini…