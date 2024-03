Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit violent duminica dupa-amiaza, pe DN1A, in comuna Targșoru Vechi, in apropiere de Ploiesti. In urma accidentului, o femeie și doi barbați au fost raniți, fiind duși cu ambulanța la spital, transmite ISU Prahova.Impactul a fost atat de violent, incat una dintre mașini a fost proiectata…

- Un nou accident a avut loc in aceasta noapte pe strada Calea Unirii in zona grupului școlar din municipiul Suceava. In accident au fost implicate doua autoturisme ieșite in afara parții carosabile in care se aflau patru persoane. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme au fost implicate, vineri, pe DN 73A, la ieșire din Predeal catre Paraul Rece. Doua persoane ranite și necesita ingrijiri medicale, potrivit mediafax. „Din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, traficul se desfașoara…

- Patru barbati au fost raniti, marti, intr+un accident rutier produs in judetul Suceava, dupa ce doua masini s+au ciocnit. Trei dintre victime au fost incarcerate, potrivit news.ro.ISU Suceava intervine, marti, la un accident rutier la iesire din municipiul Radauti spre localitatea Galanesti.”Este…

- Un autoturism a lovit un atelaj hipo, la iesirea din Radauti spre Burla, informeaza ISU Suceava. Sunt evaluate medical doua persoane, una din atelajul hipo, iar cealalta din masina. Acestea sunt constiente si cooperante. Din pacate calul a murit. Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala…

- Un grav accident rutier s-a produs pe raza localitații Fratauții Vechi, informeaza ISU Suceava. Doua autoturisme s-au ciocnit violent iar unul s-a rasturnat in șanț. Trei persoane necesita ingrijirii medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza in parcarea din fața „Satului romanesc de altadata” din comuna Cornu Luncii. Potrivit ISU Suceava, in evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme, doua dintre ele fiind parcate. La locul accidentului…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Dumbraveni. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei persoane primesc ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și…