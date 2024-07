Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, un accident rutier major a avut loc pe Autostrada A2, in direcția litoralului, la km 184. Evenimentul a implicat patru autoturisme și un TIR, in care se aflau 18 persoane, conform datelor furnizate de ISU Constanța. Traficul a fost deviat pe DN 22C de catre polițiști. In accident…

- Un accident rutier, cu trei autoturisme implicate, a avut loc duminica dupa-amiaza, pe raza orașului Vicovu de Sus, șase persoane avand nevoie de ingrijiri medicale.Dintr-un total de șapte persoane implicate, au fost raniți trei adulți și trei minori de 13, 15 și 16 ani, care au necesitat ...

- Un baiat de 7 ani, o fata de 10 ani si doi adulti au fost raniti, miercuri seara, pe DN 66, la intrarea in Defileul Jiului, in judetul Hunedoara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini. Cu totii se aflau intr-una dintre masini. In cea de-a doua se aflau doua persoane care nu au…

- Accident violent la Singerei. Un automobil de model Volkswagen s-a izbit intr-un Renault, in apropiere de orașul Biruința. Conform Poliției, in urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital.

- Un grav accident rutier intre doua autoturisme a avut loc in jurul orei 18:00 in municipiul Suceava, pe str. Gheorghe Doja (zona Brandușa). La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD-TIM, cu sprijinul a trei echipaje SAJ. Sunt șase persoane…

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au faost ranite si primesc ingrijiri.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

- Accident de circulație in care au fost implicate trei autoturisme, miercuri seara, in localitatea aradeana Șimand La fața locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Chișineu-Criș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD. De asemenea, au fost alocate…

- Un accident rutier in care au fost implicate opt persoane, șase mașini și un TIR plin cu balast a avut loc, luni, pe DN1, in Barcanești. Traficul este blocat pe sensul catre București, fiind dirijat pe o strada adiacenta.