Stiri pe aceeasi tema

- In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene. Drogul cel mai utilizat de romani este ketamina, in timp ce in…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…

- Vlad Pascu plecase sa cumpere alte stupefiante atunci cand a produs accidentul mortal de la 2 Mai, in care doi tineri au murit și alți trei au fost grav raniți. Prietenii lui Pascu au spus ca acesta facea drifturi și manevre periculoase la volan, astfel ca doi dintre ei i-au cerut sa ii lase sa […]…

- In București ninge abundent la aceasta ora și strazile sunt pline de zapada. Utilajele de deszapezire nu sunt prezente decat in numar foarte mic. Traficul este ingreunat, iar utilajele nu au deszapezit arterele principale și secundare. Prefectul Rareș Hopinca a declarat in jurnalul Digi24 de la ora…

- Este unul dintre cei mai bogați oamenii ai lumii, insa, de curand Elon Musk a fost acuzat ca ar fi consuma droguri ilegale, precum LSD, cocaina, ecstasy si ketamina. Aceasta veste a starnit ingrijorare in randul șefilor Tesla și SpaceX.

- Elon Musk starnește ingrijorari in randul directorilor și membrilor consiliilor de administrație ai Tesla și SpaceX, din cauza consumului de droguri ilegale, arata Wall Street Journal, citand persoane din cercul miliardarului și apropiate companiilor acestuia. Sursele au declarat ca Musk ia droguri…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…