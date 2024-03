Stiri pe aceeasi tema

- Trapperul Gabriel Gavris, zis Gheboasa, este cercetat de DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins cu canabis asupra sa, au declarat sambata, 2 martie, surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT Dambovita au dispus vineri, 1 martie, retinerea a patru persoane, pentru trafic de droguri…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…

- Un adolescent de 15 ani din București a fost prins de polițiști cu cinci pungi de droguri de mare risc. Minorul avea la el o jumatate de kilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar și 30 de comprimate dintr-un medicament periculos. ”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul Directiei Generale…

- Un barbat acuzat de 90 de furturi a fost prins de polițiștii din Capitala. El a fost gasit in lada patului intr-un apartament din sectorul 6. Barbatul este acuzat de furt, participare la o grupare infracționala și utilizare frauduloasa de date informatice, infracțiuni comise in Austria, potrivit Poliției…

- Un traficant de droguri a fost prins de procurorii DIICOT, dupa ce a vandut un kilogram de canabis, circa 20 de grame cocaina si 99 comprimate ecstasy, pentru suma de 29.000 lei, potrivit Agerpres.In dosar a fost retinut si un alt traficant, care ii vindea primului droguri. DIICOT a mai stabilit…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…