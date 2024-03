Procurorii DIICOT versus traficanții de droguri din București Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis, pentru suma de 13.500 de lei. Ulterior, la perchezitia domiciliara efectuata in locuinta celor doi, au fost descoperite si ridicate de procurorii DIICOT aproximativ 300 grame cocaina, cu o valoare de piata de cca. 28.000 euro si peste 1,8 kilograme canabis, care, daca ar fi fost vandute, ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

