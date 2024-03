Nepotul pușcăriaș și-a transformat bunica în dealer de droguri. Ce rol avea femeia de 87 de ani Batranica asigura depozitul sau „magazinul” de droguri al rețelei din Ialomița, așa cum a reușit sa afle impact.ro. Femeia de 87 de ani primea transporturile de cocaina și canabis pe care le depozita in locuința sa. Cumparatorii ridicau uneori chiar marfa de la ușa sa, așa cum a mai reușit sa afle impact.ro de la […] The post Nepotul pușcariaș și-a transformat bunica in dealer de droguri. Ce rol avea femeia de 87 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…

