Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a injunghiat mortal partenerul, luni, in apartamentul lor din Los Angeles, apoi și-a aruncat cele doua fetițe dintr-un SUV in mișcare, pe autostrada. Cu cateva zile inainte, intr-o postare online, femeia, care este astrolog, numise eclipsa de soare „simbolul razboiului spiritual”.

- Danielle Johnson, care iși spunea Ayoka pe rețelele de socializare și se prezenta ca „vindecator divin” ce oferea online „purificari ale aurei”, precum si citiri ale semnelor zodiacale, a fost gasita moarta in mașina sa, relateaza Los Angeles Times, citat de News.ro.Va avertizam ca urmeaza informații…

- Un șofer de 29 de ani din județul Vaslui a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe camp, la marginea unui drum. Polițiștii au descoperit trupul tanarului aruncat la 25 de metri de caroserie.

- Un scandal a izbucnit, marti seara, pe strada Bujorilor de la marginea orasului Timisoara, intre doi vecini. Unul dintre ei a aruncat centrala termica peste masina vecinului sau, potrivit ziuadevest.ro. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112, iar cand au venit politistii si l-au urcat in autospeciala…

- Problemele de sanatate cu care se confrunta Kate Middleton l-au daramat pe Prințul William. Zilele trecute, Prințesa de Wales a suferit o intervenție chirurgicala la o clinica privata din Londra. Partenerul sau de viața a fost in permanența cu ea, dar la ieșirea din spital, Prințul William parea trist…

- Mai mulți copii care se indreptau spre școala a fost loviți de o mașina, pe DN2C, in localitatea Smeeni din judetul Buzau. Copiii erau pe trecerea de pietoni. Patru dintre ei, cu varste intre 10 si 13 ani, au fost transportati la spital, conform IPJ Buzau. Din primele date de la fata locului a reiesit…

- O femeie de 52 de ani a fost ranita, miercuri, in judetul Satu Mare, dupa ce s-a aruncat din masina pe care o conducea. Incidentul s-a produs pe DN 19 F, iar autoturismul a luat foc in mers, potrivit news.ro”La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.30, politistii din cadrul Inspectoratului de…