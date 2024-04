Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, iși ține cuvantul fața de locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei, unde este primar, readucand zambetul pe chipurile copiilor. Spațiile de joaca lasate zeci de ani la mila sorții au recapatat viața și culoare spre fericirea celor mici, spune Piedone intr-o postare pe Facebook. Vor urma, insa, […] The post Piedone se ține de cuvant: Spațiile lasate zeci de ani la mila sorții au fost redate copiilor appeared first on Puterea.ro .