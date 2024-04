Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Cristian Popescu Piedone iși ține la curent urmaritorii de pe rețelele sociale cu evenimentele din viața sa. Așa s-a intamplat și astazi, cand a impartașit fotografii cu ultimul cadou primit. Cristian Popescu Piedone este foarte activ pe rețelele sociale, mai ales de cand și-a anunțat candidatura pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, face o analiza pertinenta a clasei politice actuale: „gașca de manevrați frustrați, niște maimuțoi mereu anti-țara”, pe care nu-i intereseaza decat sa-și salveze banii nemeritați. A venit momentul, insa, sa dispara gunoiul din politica romaneasca, considera…

- Cristian Popescu Piedone a afirmat ca a fost perceput ca simbol al nedreptații in Romania, dar ca nu se victimizeaza pentru perioada petrecuta un an și o luna in inchisoare, fara motiv. Cristian Popescu Piedone , candidatul oficial al Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, a facut…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, le mulțumește cetațenilor din Sectorul 5 pentru increderea pe care i-au acordat-o și le transmite ca povestea va merge mai departe cu primarul Vlad Popescu Piedone, care este pregatit sa-i duca proiectele mai departe și sa faca imposibilul posibil. Intr-o…

- Video | Cristian Popescu Piedone a lansat 'Scrisoarea Bucureștiului': 'Oraș parasit, caut primar iscusit!'Cristian Popescu Piedone și-a anunțat recent candidatura la Primaria Capitalei, iar acum a postat pe pagina sa de Facebook „Scrisoarea Bucureștiului”, in care afirma ca esre un oraș „uitat, plictisit…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și președinte executiv al PUSL, vrea sa faca o alianța cu social-democrații și sa ii fie contracandidata Gabrielei Firea pentru o nominalizare in cursa pentru Primaria Capitalei. ”Daca tot avem alianțe, fac și eu o propunere Partidului Social Democrat,…