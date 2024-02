USR acuză PNL că vrea să mai introducă o taxă nouă la pensiile românilor care se întorc din străinătate USR acuza Ministerul de Finanțe, condus de Marcel Boloș (PNL) ca introduce o noua taxa din 2024: o taxa pe pensiile romanilor care se intorc in țara din diaspora, potrivit unui comunicat de presa. USR susține ca taxa a fost introdusa printr-un amendament la ordonanța trenuleț care se discuta luni in ședința comuna a comisiilor […] The post USR acuza PNL ca vrea sa mai introduca o taxa noua la pensiile romanilor care se intorc din strainatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit, joi, prin Ordonanța de urgența crearea unei echipe de 15 juriști din Ministerul de Finanțe și din Secretariatul General al Guvernului, care sa gestioneze toate informatiile pe care le pot avea alte ministere sau entitați cu privire la litigiile in desfașurare sau in viitor ale statului…

- Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca ”nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei ca fiind ”absolut normala”. ”Chiar credeți ca este razboi la Kiev? Sper ca nu vorbiți serios… viața acolo este absolut normala”, a declarat Fico la o conferința de presa cand a fost…

- Un cadavru despre care presa italiana spune ca ar aparține Andreei Rabciuc, tanara de 29 de ani care a disparut pe 12 martie 2022, a fost gasit gasit in Castelplanio. Trupul se afla intr-o stare accentuata de descompunere și a fost gasit intr-o ferma parasita, nu departe de locul dispariției și langa…

- In timp ce Vasluiul era sub nameți, subprefectul județului, Mircea Gologan (PSD) se afla in vacanța in Brazilia. El a fost filmat la o petrecere in Brazilia, costumat in Joker, alaturi doi importanți oameni de afaceri din Vaslui, dezvaluie presa locala. The post Vasluiul sub nameți, subprefectul, samba…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Peste 200.000 de persoane au intrat vineri in Romania, cele mai mari valori de trafic fiind inregistrate la frontiera cu Ungaria si in aeroporturi, anunta Politia de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat vineri formalitatile de…

- Fost premier și ministru de Finanțe și actual senator din partea PNL, Florin Cițu a moștenit de la parinții sai, in 2013, o suprafața de 75 hectare de padure in comuna Voineasa, din județul Valcea. Proprietatea asupra padurii este imparțita de Florin Cițu cu fratele sau, George, conform declarației…

- Cheltuielile online la nivel global in cele 11 zile de cumparaturi din perioada Black Friday și Cyber Monday s-au ridicat la peste 22 mld. USD, potrivit unei analize realizate de Tradeville, bazata pe date din presa de business din SUA . La finalul perioadei de reduceri Black Friday și Cyber Monday,…