Votul în Diaspora: 83.000 de români din străinătate au votat până la ora 14.00 a României Romanii din Diaspora au la dispoziție 915 secții unde pot vota pentru alegerile europarlamentare. De la pranz, toate secțiile din Europa sunt deschise – ultima fiind cea de la Reykjavik (Islanda). Puțin peste 83.000 de romani care locuiesc in alte țari iși exprimasera votul pentru alegerile europarlamentare pana la ora 14.00 a Romaniei, conform datelor […] The post Votul in Diaspora: 83.000 de romani din strainatate au votat pana la ora 14.00 a Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

