- Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a acuzat, sambata, pe Mircea Geoana, de ipocrizie și s-a aratat deranjat de faptul ca acesta a declarat ca a ajuns numarul doi in NATO ”pe persoana fizica”, fara sustinerea statului roman. ”Cum adica? La acest nivel, credeti ca nu s-a vorbit cu presedintele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone sa-și retraga candidatura pentru Primaria Capitalei, pentru ca „nu-și permite” sa faca acest lucru. El spune ca doar l-a invitat sa se alature celorlalți candidați și primari PSD pentru proiecte dedicate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, dar și alți lideri europeni ai Partidului Socialiștilor Europeni PES vor fi prezenți sambata, la Parlament, la o reuniune organizata de PSD. La discuții vor participa cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, comisarul european Nicolas Schmit, presedintele PES, Stefan Lofven,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avut convorbiri confidențiale cu președintele american Joe Biden și cu cancelarul german Olaf Scholz in februarie pentru a-i convinge de necesitatea unei ambiguitați strategice in abordarea lor fața de Rusia, a relatat publicația americana Wall Street Journal,…

- Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel…