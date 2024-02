Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, la Agentia Nationala de Integritate o sesizare care il vizeaza pe seful DNA Marius Voineag. ”In declaratia de avere, pe langa multe terenuri, multe apartamente, multe conturi, domnul Voineag a declarat o petrecere de botez cu daruri de 500.000 de lei,…

- Autoritațile fiscale considera ca domeniile cu risc ridicat de nedeclarare a veniturilor obținute sunt tranzacționarea criptomonedelor, activitațile de infrumusețare și promovarea in spațiul online a anumitor produse, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. In ultimii…

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- Ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș a participat la Consiliul ECOFIN (Afaceri Economice și Financiare), de la Bruxelles, conform pozelor postate de Reprezentanța Romaniei in capitala Belgiei. Numai ca ministrul nostru, deși sta la discuții in interior, nu a lasat fularul infașurat in jurul…

- Ministrul israelian al Apararii Yoav Gallant a prezentat planurile pentru urmatoarea etapa a razboiului Israelului in Gaza si viziunea sa asupra unui viitor aranjament de securitate, care prevede ca enclava sa fie condusa de un organism palestinian aflat sub supervizare israeliana. Documentul emis de…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Procurorii DNA i-au pus pe cei doi inspectori antifrauda sub control judiciar pentru 2 luni de zile. Oltean Dragoș Andrei și Conta Razvan, ambii inspectori in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – Direcția Regionala Antifrauda Fiscala București, care sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni:…