Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii ritualice pe Internet. Prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Politistii si procurorii au facut zece perchezitii in Vrancea, Galati si Valcea, intr-un dosar de inselaciune si fals informatic.