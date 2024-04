Profiturile băncilor europene în Rusia au crescut Profiturile bancilor europene in Rusia au crescut. Cele mai mari taxe platite catre banca centrala a Rusiei de catre bancile europene prezente in aceasta țara sunt ale Raiffeisen Bank – Austria și UniCredit – Italia. Bancile au platit taxe mai mari Cele mai mari banci occidentale care au ramas in Rusia au platit Kremlinului taxe de peste 800 de milioane de euro anul trecut, de patru ori mai mult decat inainte de razboi, in ciuda promisiunilor de a-și reduce la minimum expunerea la Rusia dupa invazia pe scara larga a Ucrainei, potrivit unei analize publicate de Financial Times . Cele șapte banci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

