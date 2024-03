Îngrijorare maximă la Bruxelles: au crescut importurile de gaze lichefiate rusești Autoritațile de la Bruxelles au constatat ca, in timp ce livrarile de gaze naturale rusesti prin conducte catre Uniunea Europeana au coborat la minime istorice, importurile de gaze lichefiate rusesti ale blocului comunitar au crescut. Uniunea Europeana pune presiune asupra importatorilor europeni de gaze naturale lichefiate rusesti sa isi reduca achizitiile in 2024. Aceste presiuni fac parte dintr-o campanie mai larga a Europei de a-si modifica sursele de aprovizionare si de a bloca finantarea masinii de razboi a lui Vladimir Putin . Cu banii rezultați din vanzarea de gaze, liderul de la Kremlin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

