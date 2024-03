Uniunea Europeana pune din ce in ce mai mult presiune asupra importatorilor de gaze naturale lichefiate rusesti, pentru ca acestia sa isi reduca achizitiile in acest an, a declarat comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, informeaza Bloomberg, transmite AGERPRES . Aceste presiuni fac parte dintr-o campanie mai larga a Europei de a-si modifica sursele de aprovizionare si a submina finantarea „pentru masina de razboi” a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa debutul invaziei din Ucraina, scrie Bloomberg. In timp ce livrarile de gaze naturale rusesti prin conducte catre UE au coborat…