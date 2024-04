Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Neamț, au facut marți zece percheziții domiciliare in județele Vrancea, Galați și Valcea, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Noua persoane, cu varste intre 18 si 75 de ani, din judetele Vrancea, Galati si Valcea, au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii ritualice pe internet, iar prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Trei false maicuțe au fost reținute, relateaza News.ro.Politistii si procurorii au facut…

- Patru persoane, printre care și un avocat din București, au fost reținute pentru 24 de ore, in urma perchezițiilor facute miercuri in București, Valcea și Prahova. In dosarul care vizeaza insusirea nelegala a unor bunuri imobile ce au apartinut unor persoane decedate sunt cercetate și alte 8 persoane.…

- 24 de județe din țara sunt duminica, pana la ora 22.00, sub avertizare Cod galben de vant.Potrivit ANM, sunt vizate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Gorj, Mehedinți, Galați, Braila, Ialomița,…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, funcționar al Primariei comunei Chiojdu, este cercetat penal pentru delapidare, dupa ce ar fi intocmit chitanțe in fals la targurile comunale, inscriind sume mai mici decat cele primite in realitate. Anchetatorii cred ca diferența ajungea in buzunarul barbatului. Ieri,…