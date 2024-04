Alina Gorghiu: „Numai părinţii victimelor de la 2 Mai să nu fii” Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca a primit foarte multe sesizari din partea mai multor persoane care i-au cerut sa intervina in dosarul de la 2 Mai. „Nu un singur cetatean, ci foarte multi cetateni din Romania ne-au solicitat noua, celor din Ministerul Justitiei, sa intervenim. Numai parintii victimelor de la 2 Mai sa nu fii! Va spun fara ezitare, acesti parinti ai victimelor de la 2 Mai, ca si oricare alti parinti din dosare cu victime, nu au voie sa treaca prin emotiile negative prin care au trecut in cadrul procesului. Inteleg si eu, si colegii din sistemul judiciar, cat de mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fugarii platesc! Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre Guvern care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea…

- Franța a refuzat definitiv sa il extradeze pe fugarul Paul de Romania, informație confirmata de ministrul de Justiție, Alina Gorghiu. „Instanța de fond din Franța a respins predarea invocand compunerea nelegala a completului de judecata din Romania. Mai exact, faptul ca unul dintre judecatori nu ar…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, vineri, la Beclean, despre drumul expres al Nordului. “Avem urmatoarea abordare pe tot ceea ce inseamna acest drum expres al Nordului si aceasta este de tipul urmator si as vrea sa discutam de intreg traseul. Vorbim prima data de Oar – Satu Mare, care este in licitatie…

- ”Eu personal nu sunt multumit in legatura cu modul in care merg astazi lucrurile. Ma asteptam la mai mult, sa ne miscam mai repede, sa nu ma sune comercianti care sa imi spuna ca stau de o saptamana cu sacii si nu a venit nimeni sa ii ia. Ma asteptam sa nu existe astfel de probleme care tin exclusiv…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis ca Florin Flaugiu, unul dintre cei mai cautați fugari din Europa, a fost prins in Franța și a fost adus astazi in țara. „A aterizat avionul care a venit in țara cu fugarul Florin Flaugiu. Omul era inclus pe lista celor mai cautați fugari din Europa, condamnat…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, a declarat sambata, 3 februarie, ca formalitațile pentru aducerea din Turcia in Romania a lui Ionuț Costea, fost presedinte al Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoana, condamnat la 6 ani de inchisoare, vor fi demarate dupa ce Tribunalul București va comunica Ministerului…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, vineri seara, la Timisoara, ca a fost pus in dezbatere publica pe site-ul MJ un proiect de modificare a legislatiei care vizeaza reducerea taxelor de timbru si simplificarea birocratiei. „Ati spus, in multe cazuri, ca aceste taxe restrictioneaza accesul…