Fugarii vor plăti cheltuielile de aducere în țară Fugarii platesc! Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre Guvern care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor ocazionate de aducerea lor in Romania, scrie news.ro . Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a explicat ca reglementarile din propunerea legislativa sunt valabile pentru persoanele urmarite international si pentru care a fost emis mandat european de arestare, precum ⁠si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

