Fugarii, obligați să suporte cheltuielile de aducere în țară Senatul a votat in unanimitate proiectul „fugarul platește”. Acesta prevede ca fugarii sa fie obligați sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara avansate de catre stat. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pas important in Parlament pentru proiectul. Senatul a adoptat proiectul in unanimitate. Toți cei 86 de senatori prezenți au votat […] The post Fugarii, obligați sa suporte cheltuielile de aducere in țara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

