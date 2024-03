Senatorii au adoptat proiectul Guvernului care stabileşte cadrul lega pentru dezvoltare investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră „Stabilirea unui cadru legislativ si fiscal adecvat este esentiala in dezvoltarea energiei eoliene offshore, in contextul actual marcat de extinderea accelerata a acestor capacitati de productie la nivel mondial. Romania urmareste indeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei si climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 si perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate si de Romania in calitate de stat membru. Prin promovarea proiectului de lege privind energia eoliana offshore Romania isi va mentine si consolida pozitia de producator important de energie in regiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

