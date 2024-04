Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu afirma ca cei de la CNAIR au terminat evaluarea lucrarilor de la podul peste Dunare de la Braila si ca exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte, iar pana cand nu sunt inlaturate, nu vor face receptia.

- Sorin Grindeanu a facut, vineri, o vizita la santierul proiectului Centura Barlad. “Contractul aici a fost semnat undeva in decembrie 2018, cu termen de finalizare in 2021. In 2022, undeva pe la jumatatea anului, poate chiar in a doua jumatate a anului, am reusit sa deblocam acest proiect care era…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- Problemele de la Golden Gate-ul de Romania, podul de la Braila, se țin lanț. Acum asfaltul de batai de cap constructorului. O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, despre autostrada Ploiesti – Brasov si centura Busteni – Azuga. “In termen de cateva saptamani, maxim, se vor lansa, sigur, e pe teritoriul Brasovului, primii cinci kilometri dinspre Brasov spre Codlea. Pe parcursul acestui an sper intr-un…

- Toate lucrarile la Podul Suspendat de la Braila, pe partea braileana a malului Dunarii, au fost finalizate, insa compania „cam refuza” sa faca notificarea, iar traficul din municipiul Braila este dat peste cap, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dupa…

- ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice,…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…