Alexandru Rafila, despre candidatura la alegerile europarlamentare: ”Mi-am depus opțiunea” Alexandru Rafila a vorbit despre candidatura la alegerile europarlamentare. Ce spune acesta și ce planuri are pe scena politica din Romania? Alexandru Rafila spune ca și-a depus deja opțiunea pentru candidatura la organizația PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare, iar colegii sai și-au dat acceptul. „Mi-am depus optiunea pentru candidatura la organizatia PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare. Colegii au aprobat in unanimitate aceasta candidatura si ma bucur, le multumesc. Sigur, este un prim pas, urmeaza ca organizatia PSD Bucuresti si conducerea partidului sa definitiveze o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

