Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila ia in calcul o candidatura la europarlamentare. Oficialul susține ca și-a depus deja candidatura pentru alegerile europarlamentare la organizatia PSD Sector 2 si urmeaza o decizie a PSD Bucuresti. Totodata, Alexandru Rafila susține ca e foarte bine sa vina cineva…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare la organizatia PSD Sector 2 si urmeaza o decizie a PSD Bucuresti. El a precizat ca e foarte bine sa vina cineva si din zona sanatatii in Parlamentul European, pentru ca Romania va beneficia…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si-a anuntat, duminica, intentia de a candida la alegerile europarlamentare pe listele PSD. „Mi-am depus optiunea pentru candidatura la organizatia PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare. Colegii au aprobat in unanimitate aceasta candidatura si ma bucur,…

- Alexandru Rafila a vorbit despre candidatura la alegerile europarlamentare. Ce spune acesta și ce planuri are pe scena politica din Romania? Alexandru Rafila spune ca și-a depus deja opțiunea pentru candidatura la organizația PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare, iar colegii sai și-au dat…

- Ministrul Sanatatii si-a anuntat, duminica, intentia de a candida la alegerile europene pe listele PSD, candidatura sa fiind aprobata deja de PSD Sector 2.Rafila a precizat ca urmeaza sa se pronunte si PSD Bucuresti, dupa care conducerea nationala PSD va definitiva lista partidului. "Mi-am…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, la emisiunea „In fața ta”, de la Digi24, ca dorește sa candideze la alegerile europarlamentare pe listele PSD, candidatura sa fiind aprobata deja de PSD Sector 2.

- Alexandru Rafila a precizat ca urmeaza sa se pronunte si PSD Bucuresti, dupa care conducerea nationala PSD va definitiva lista partidului.„Mi-am depus optiunea pentru candidatura la organizatia PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare. Colegii au aprobat in unanimitate aceasta candidatura si ma…