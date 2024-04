Cererea globală de oţel ar urma să crească cu 1,7%, până la 1,793 miliarde de tone metrice, în 2024 Asociatia se asteapta ca India sa fie principalul motor al cresterii cererii, deoarece cererea chineza continua sa scada. Dupa doi ani de declin si volatilitate severa a pietei post-pandemie, exista semne ca cererea globala de otel ”se va stabili pe o traiectorie de crestere in 2024 si 2025”, se arata in comunicatul grupului industrial. Cererea globala in 2025 ar urma sa creasca cu 1,2%, pana la 1,815 miliarde de tone, se arata in comunicat. Utilizarea otelului in China, cel mai mare producator si consumator de metal din lume, a scazut cu 3,3% in 2023 si este asteptata sa fie constanta in 2024,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

